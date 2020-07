COE recomenda retorno das aulas presenciais, em Goiás, para setembro

O Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública para Enfrentamento ao Coronavírus deliberou, nesta quarta-feira (22/7), a suspensão das atividades presenciais em escolas públicas e privadas até o final de agosto. O retorno das aulas presenciais, em Goiás, deve acontecer somente em setembro, de forma planejada e gradual.

Entretanto, apesar da previsão, a situação deve ser reavaliada na segunda quinzena de agosto, para verificar a evolução da pandemia. As atividades escolares presenciais estão suspensas há quatro meses, desde a publicação do primeiro decreto estadual de enfrentamento à covid-19.

“Medidas sanitárias já adotadas em outros locais apontam para uma retomada segura a partir do momento em que o Estado apresente uma redução no registro de novos casos, mantendo essa tendência de queda por, no mínimo, duas semanas consecutivas.”, afirmou COE em nota.

Medidas adotadas para retorno das aulas presenciais, em Goiás

A retomada presencial das aulas foi debatida na reunião desta quarta-feira (22/7) e acompanhada por autoridades das redes pública e privada de educação, além de representantes do Conselho Estadual de Educação, sindicatos de profissionais, entre outros.

O grupo ainda analisa o documento com protocolos estabelecidos para retorno das aulas de forma gradual, começando com 25% da quantidade de alunos. Veja outras medidas estudadas: