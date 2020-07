Goiás tem mais de 100 mortes em 24h e passa de 50 mil casos de covid-19

Dados do boletim epidemiológico desta quinta-feira (23/7), divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, apontam que Goiás já passou a marca de 50 mil contaminados pela covid-19. Nas últimas 24 horas, o estado teve mais de 100 mortes.

Este já é o terceiro dia consecutivo que Goiás registra mais de 3 mil casos em 24 horas. Na última terça-feira (21/7) foram 3.098 casos e na terça (22) 3.526 registros e, até o momento, este é o novo recorde diário.

Já nesta quinta-feira (23/7), foram 3.400 infectados pelo novo agente do coronavírus, causador da covid-19. Hoje Goiás também quebrou o recorde de mortes diárias, chegando a 102.

Goiás passa de 50 mil casos de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 50.915 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 44.469 de pessoas recuperadas. No Estado, há 110.477 casos suspeitos em investigação. Outros 48.713 já foram descartados.

Há 1.295 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,54%. Há 68 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 716 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com a SES-GO, devido a instabilidade do sistema de notificação na semana passada, os municípios estão notificando novos casos ao longo desta semana.

Profissionais de saúde com coronavírus em Goiás

Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 2.692 profissionais de saúde já foram contaminados com o novo coronavírus, representando 5.3% do total.

Em relação com o total de casos de Goiás, a maioria das infecções são de técnicos e auxiliares de enfermagem, com 2.2%. Além do percentual de profissionais de saúde com contaminados com o novo coronavírus em relação ao estado e também em relação aos profissionais, a plataforma Covid-19, do governo estadual, também disponibiliza a quantidade de servidores infectados por categoria.

Em primeiro lugar estão os técnicos de enfermagem, sendo 1.143. Em seguida estão os enfermeiros, outros trabalhadores da saúde, médicos, trabalhadores administrativos da saúde e fisioterapeutas.