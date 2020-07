Inscrições abertas para concurso de Rialma com salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Rialma está com inscrições abertas para concurso que visa o preenchimento de 109 vagas do quadro pessoal permanente e também formação de cadastro reserva. Os salários oferecidos para os cargos chegam até R$ 8 mil.

De acordo com o edital, as vagas são voltadas para profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior. Veja a relação de oportunidades:

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar de Serviços Gerais

Cozinheiro

Gari/Varredor

Jardineiro

Recolhedor de Lixo

Operador de Máquinas Pesadas

Agente do DRH

Agente do DRFS

Auxiliar de Escrita

Controlador Interno

Fiscal de Vigilância Sanitária

Fiscal do DPFMA

Monitor de Creche

Motorista

Motorista de Ambulância

Recepcionista

Técnico de Enfermagem

Vigia Noturno

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate a Endemias

Analista Ambiental

Enfermeiro

Farmacêutico

Fonoaudiólogo

Médico – Clínico Geral

Nutricionista

Odontólogo

Educador Físico

Professor de Dança

Professor de Música

Psicólogo

Professor de Educação Infantil – PEI-I

Professor de Ensino Fundamental – PIII

Como fazer as inscrições para concurso de Rialma com salários de até R$ 8 mil

As inscrições serão realizadas exclusivamente no endereço eletrônico do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás. O candidato, antes de realizar a inscrição, deverá preencher o formulário de cadastro de informações pessoais, no Portal do Candidato, e enviar, via upload, fotografia individual, tirada no máximo nos últimos 12 doze meses anteriores. Veja os passos a serem seguidos para efetuar a inscrição:

acessar o endereço eletrônico www.cs.ufg.br;

preencher todos os campos do formulário de inscrição e confirmá-los;

indicar a opção de participação para concorrer às vagas ofertadas: Ampla Concorrência (AC); e reservada para Pessoa com Deficiência (PcD);

gerar o formulário de inscrição. Esse formulário é o documento que certifica ao candidato a efetivação, no sistemado Centro de Seleção da UFG, da solicitação de inscrição no cargo escolhido, com seus respectivos dados;

gerar o boleto bancário, exceto os candidatos beneficiados com isenção do pagamento da taxa de inscrição;

efetuar o pagamento da taxa de inscrição, unicamente por meio do boleto bancário, após registro pelo sistema bancário.

Conforme previsto no cronograma, a prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 6 de setembro deste ano. Para mais detalhes do concurso clique aqui.