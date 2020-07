Internado na UTI com covid-19, Felisberto Tavares já respira sem aparelhos

O vereador e pré-candidato a prefeito de Goiânia, Felisberto Tavares, do Podemos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Francisco, na capital, com um quadro de covid-19. Conforme boletim médico da unidade hospitalar divulgado na manhã desta quinta-feira (23/7), Tavares respira bem e sem a ajuda de aparelhos.

O vereador começou a ter os sintomas há cerca de uma semana. Isolado em casa, Tavares decidiu procurar o hospital após começar a ter falta de ar. Ele foi atendido primeiro no Hospital Renaissance, mas como teve piora em seu quadro e não havia UTI disponível, foi transferido para o São Francisco.

Hoje de manhã, Tavares não apresentava febre e nem dificuldade para respirar. Seu quadro é avaliado como bom.

Vereador Felisberto Tavares entra para as estatísticas de infectados pela covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que há 47.515 casos de covid-19 no território goiano confirmados até a última quarta-feira (22/7). Desses, há o registro de 15.527 de pessoas recuperadas e 1.193 óbitos confirmados.

No estado, há 107.387 casos suspeitos em investigação. Outros 46.953 já foram descartados. Há 1.193 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,51%. Além disso, há 61 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 655 mortes suspeitas nos municípios goianos.

A SES-GO destaca que devido a instabilidade do sistema de notificação na semana passada, os municípios estão notificando novos casos ao longo desta semana. Diante disso, os registros podem afetar a quantidade de casos do boletim.

Desde as primeiras confirmações de doença pela covid-19, a SES-GO divulga boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e óbitos. Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.