Itego oferece vagas para cursos de formação básica e continuada, em Goiás

A Rede de Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (Itego) está com as inscrições abertas para cursos gratuitos de formação básica e continuada em diferentes áreas, nas cidades de Inhumas, Morrinhos, Pontalina, Itumbiara e Cidade de Goiás, em Goiás. A matrícula é feita de forma online, através de site.

O prazo limite para inscrições varia de município para município (veja lista de cidades e de cursos abaixo), assim como também varia os pré-requisitos para matrículas (veja quais são os pré-requisitos nos links para os editais, abaixo).

As inscrições podem ser feitas através do site < https://cegecon.org.br/form/ >.

Veja a lista de cidades, cursos e vagas ofertados pelo Itego, em Goiás; veja também o edital para cada curso, assim como os pré-requisitos

Pólo de Inhumas

O Pólo de Inhumas oferece 20 vagas para o curso “Excel descomplicado para iniciantes“; o prazo limite para inscrição é o dia 6/8. Clique aqui e veja, no edital, os pré-requisitos necessários à inscrição mais a carga horária dos cursos.

Pólo de Morrinhos

O Pólo de Morrinhos oferece duas turmas com 20 vagas cada para o curso “Informática para iniciantes“; além de 20 vagas para o curso “Excel descomplicado para inciantes“. As inscrições vão até o dia 6/8. Clique aqui e veja, no edital, os pré-requisitos necessários à inscrição mais a carga horária dos cursos.

Pólo de Cidade de Goiás

O Pólo de Cidade de Goiás oferece duas turmas para o curso “Informática para iniciantes“, com 20 alunos cada; e duas turmas para o curso de “Maquiador“, com 20 mais alunos. As inscrições também vão até o 6/8 . Clique aqui e veja, no edital, os pré-requisitos necessários à inscrição mais a carga horária dos cursos.

Pólo de Pontalina

O pólo de Pontalina oferece vagas ao curso de “Confeccionador de Bolsa em Tecido“, 20 vagas; “Assistente de Costura“, 20 vagas; “Desenhista de Moda“, 20 vagas e “Apicultor“, 20 vagas. Para o curso “Despertar Empreendedor: Novo Cenário e Agora? Crie, mude, reivente-se Inove! Faça Diferente!”, há 150 vagas disponíveis.

As inscrições vão até o dia 6 de agosto. Clique aqui e veja, no edital, os pré-requisitos necessários à inscrição mais a carga horária dos cursos.

Pólo de Itumbiara

O Pólo de Itumbiara oferece 20 vagas para o curso “Atendimento ao Cliente“, 20 vagas para o “Empreendedorismo“, e 20 vagas para o curso “Orientação para o trabalho“.

As inscrições vão até o dia 31/8. Clique aqui e veja, no edital, os pré-requisitos necessários à inscrição mais a carga horária dos cursos.