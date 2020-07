Mais quatro presos de Rio Verde testam positivo para covid-19

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), mais quatro presos de Rio Verde testaram positivo para covid-19. Estes dividiam cela com o outro detento diagnosticado com a doença no último sábado (18/7).

A 6ª Coordenação Regional Prisional ressalta que, após testagem feita pela Secretaria de Saúde na Casa de Prisão Provisória (DGAP), foi averiguado resultado positivo para a doença em quatro custodiados. Todos eles se encontram devidamente isolados e acompanhados por equipe de saúde.

Segundo a 6ª Coordenação Regional Prisional da instituição, apenas um caso que foi diagnosticado positivo já apresenta anticorpos para a doença, ou seja, está recuperado da covid-19.

Ainda na ação realizada pela Gerência de Assistência Biopsicossocial (Geab), nenhum outro preso da ala onde estava o detento contaminado foi diagnosticado com a doença. Ao todo, foram realizados 25 testes em presos com sintomas gripais, na tarde desta quarta-feira (22/7).

Após presos de Rio Verde testarem positivo para covid-19, DGAP divulga ações de enfrentamento da covid-19

De acordo com a DGAP, as ações no enfrentamento da pandemia no sistema penitenciário goiano são adotadas em todas as unidades prisionais, incluindo a CPP e o CIS de Rio Verde. Veja algumas: