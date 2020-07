Minirreforma: deputados aprovam criação de nova secretaria em Goiás

Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovaram, na tarde da última quarta-feira (22/7), em primeira votação, o projeto de lei do governador Ronaldo Caiado que cria uma nova secretaria no Estado voltada para o amparo dos mais afetados economicamente pela pandemia do novo coronavírus.

O projeto de lei nº 3084/20 teve 17 votos a favor e 6 contra, sendo aprovado no 1º turno. O documento propõe uma minirreforma no Poder Executivo de Goiás, incluindo a criação da Secretaria da Retomada, formada com setores de diversas outras pastas e que tem como objetivo atuar no enfrentamento aos “problemas sociais e econômicos diante desse quadro que Goiás e o país vivem”.

A assessoria do governo esclareceu que não haverá criação de cargos nesta nova Secretaria, apenas remanejamentos de membros de outras já existentes no governo.

A intenção do projeto de lei, segundo o governo do Estado, é “garantir um aparato estadual mais habilitado à implementação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos objetivos e das estratégias de ação governamental e a garantia de uma estrutura administrativa capaz de favorecer a realização de investimentos em áreas essenciais”.

Nova secretaria em Goiás vai agir “diretamente na vida do cidadão”, diz Caiado

Conforme o governador Ronaldo Caiado, a implantação da Secretaria da Retomada “não vai gerar custo algum aos cofres públicos, mas reunirá técnicos de secretarias já existentes numa força-tarefa capaz de identificar as regiões do Estado e as pessoas que precisam do apoio do governo”.

“Vamos agir diretamente na vida do cidadão, de acordo com problema que ele tem, para dar a retomada do controle de sua vida”, enfatizou.

A Secretaria da Retomada assumirá atribuições que eram das secretarias de Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e de Indústria e Comércio, e que estão relacionadas à geração de emprego, renda e qualificação profissional.