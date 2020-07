Presos de Rio Verde passam por testagem para detecção da covid-19

Após um detento ser diagnosticado com o novo coronavírus no presídio de Rio Verde, na última semana, uma testagem para covid-19 será realizada entre os presos da cidade.

O detento, que cumpre pena por tráfico de drogas na Casa de Prisão Provisória (CPP), testou positivo para doença e apresenta sintomas leves. Conforme informações, outros doze presos que estavam na mesma cela com o detento contaminado também fizeram testes para detecção do vírus.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o preso segue isolado em cumprimento aos protocolos da saúde. Uma nova testagem será solicitada pela coordenação, como parte das ações de acompanhamento do caso.

Testagem para detecção da covid-19 entre presos de Rio Verde

A Secretaria Municipal de Saúde deve testar cerca de 110 presos da Casa de Prisão Provisório (CPP) e também do Centro de Inserção Social. À princípio, os detentos devem passar por exame sorológico, que é o estudo do soro sanguíneo, ou seja, o teste rápido.

Conforme informações, após o diagnóstico dos testes realizados, novas estratégias serão adotadas para o enfrentamento da covid-19 no sistema prisional de Rio Verde. Caso o índice de contaminação seja baixo, os protocolos serão os mesmos, isolando os infectados.

Até o momento, segundo informe epidemiológico desta quarta-feira (22/7), Rio Verde já apresenta 8.371 casos confirmados, 7.495 recuperados, 698 isolados e 53 internados. Há ainda 125 óbitos confirmados.

Detentos com coronavírus no sistema prisional goiano

De acordo com boletim da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) desta quarta-feira (22/7), 372 detentos já foram contaminados com o novo agente do coronavírus nos presídios de Goiás.

Dados ainda apontam que 1.003 testes já foram realizados, dos quais 631 tiveram resultados negativos. Do total de casos confirmados, 187 se encontram recuperados, 180 em isolamento e três internados. Há duas mortes registradas.

A primeira morte confirmada entre detentos foi divulgada pela DGAP na quarta-feira (1/7). Trata-se de um preso que cumpria pena em regime semiaberto, em Aparecida de Goiânia.

A segunda morte de preso foi sexta-feira (3/7), em um hospital onde estava internado. O presídio no qual ele cumpria pena, o município e o nome da unidade de saúde não foram divulgados.