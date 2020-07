Tenente da Reserva da PMGO morre vítima da covid-19

Na tarde desta quinta-feira (23/7), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) comunicou que um tenente da reserva morreu vítima da covid-19. O sepultamento do militar será feito às 17h30.

Por meio do site, a PMGO emitiu nota de pesar e solidariedade aos familiares e amigos. Veja na íntegra:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Tenente da Reserva Remunerada RG 3.554 Manuel Pereira da Silva. O militar lutava contra o COVID-19. O sepultamento ocorrerá hoje, 23, às 17h30, no Cemitério Parque Memorial. A Polícia Militar do Estado de Goiás se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos!

Com morte de Tenente da Reserva da PMGO por covid-19 corporação soma cinco vítimas fatais

Em nota ao Dia Online, a Policia Militar do Estado de Goiás informou os casos de covid-19 na corporação. No total, são 614 casos confirmados, 509 recuperados, 96 em isolamento domiciliar, quatro internados e cinco mortes.

Até a tarde desta quinta-feira (23/7), Goiás já contabiliza 1.295 óbitos confirmados de covid-19. Hoje o novo recorde de mortes diárias foi registrado, totalizando 102 em 24 horas.

Há 1.295 óbitos confirmados em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,54%. Há 68 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 716 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Coronavírus em Goiás

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há 50.915 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 44.469 de pessoas recuperadas. No Estado, há 110.477 casos suspeitos em investigação e outros 48.713 já foram descartados.

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.