Veja como será feita testagem para covid-19, em Goiás, com uso de app

O Governo de Goiás já iniciou, desde quarta-feira (22/7), a ampliação da testagem para covid-19, com o uso do app Dados do Bem. A ação começa por Goiânia, com quatro locais de testes RT-PCR cadastrados no aplicativo. O exame que identifica o coronavírus no período em que está ativo no organismo humano.

A ação deve começar a funcionar ainda nesta semana na cidade de Anápolis. Depois, de forma gradativa, os testes serão aplicados nos outros municípios, à mmedida que as prefeituras forem se estruturando e assinando o termo de adesão.

Superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim esclarece que a distribuição dos testes observa os dados epidemiológicos de cada um dos 78 municípios contemplados inicialmente. Os critérios técnicos levam em conta a dimensão populacional, a proporção de testagem atual e a população de risco existente, entre outras variáveis.

Atualmente, cerca de 250 a 400 testes são realizados por dia, pelo Laboratório Central de Saúde Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen), em Goiânia. Com o novo programa, a média na primeira semana deve ser de 500 a mil testes diários. Gradativamente o processamento dos exames será ampliado, podendo chegar a mais de 4 mil testes por dia. A SES-GO tem a meta de realizar o teste em cerca de 240 mil pessoas, aproximadamente 5% da população de Goiás.

Como agendar testagem para covid-19 por meio do app, em Goiás

O programa de testagem e monitoramento será efetivado com o uso do aplicativo “Dados do Bem”. A ferramenta permite monitorar pacientes com covid-19 e rastrear as pessoas que tiveram contato com paciente contaminado, alertando da necessidade de isolamento e testagem dessas pessoas. Inicialmente, a testagem deve ser feita nos 78 municípios pré-selecionados.

Cada usuário poderá baixar o aplicativo gratuitamente e responder às perguntas no campo autoavaliação. Quem tiver indicação para fazer o exame RT-PCR deverá selecionar uma uma das opções de locais apresentadas na própria plataforma. Em seguida, a pessoa receberá no celular um voucher com um QR Code, que será escaneado na unidade de saúde indicada. O agendamento do teste se dará exclusivamente pela ferramenta.

Caso o resultado dê positivo, o infectado indicará até cinco pessoas com quem ele tem mais contato. Cada um desses indicados receberá uma mensagem no celular, com o voucher, e será convidado a também fazer o teste.