Caldas Novas: parques e hotéis podem funcionar com 70% da capacidade

A prefeitura da cidade de Caldas Novas, principal destino turístico do estado de Goiás, divulgou na noite de quinta-feira (23/7) um novo decreto municipal. Assim, o município tem novas regras de reabertura a partir desta sexta-feira (24/7). De acordo com o decreto, fica autorizado o funcionamento das atividades hoteleiras e parques aquáticos em Caldas Novas. Porém, devem respeitar o limite de até 70% da capacidade de unidades de hospedagem. Antes, a permissão era para 50% da capacidade.

O decreto em Caldas Novas também autoriza o funcionamento das feiras livres às quartas e domingos. Além disso, foi autorizado o funcionamento da Feira do Luar, todos os dias da semana, até as 22h.

Também fica autorizada, a partir de 1º de agosto, a reabertura dos condo-hotéis, flats e apart-hoteis. Os locais poderão funcionar apenas com 50% da capacidade nas áreas comuns. Ademais, os apartamentos poderão ser locados, mas desde que atendam todas as regras do decreto.

A prefeitura de Caldas Novas autorizou no decreto, também em 1º de agosto, a reabertura das escolas de música e escolas de línguas. Além disso, segundo o decreto devem ser respeitadas todas as exigências de prevenção constantes nas normas técnicas, especialmente a aferição de temperatura, utilização de máscara, uso de álcool em gel 70% e distanciamento mínimo de 2 m entre as pessoas. Fica proibida a utilização de instrumento de sopro, em decorrência do risco de contaminação pelo coronavírus.

Ainda segundo o documento, “as autoridades administrativas competentes ficam incumbidas de fiscalizar o cumprimento das exigências contidas neste Decreto, nas Notas Técnicas, Protocolo expedido pela Vigilância Sanitária e Termos de Compromisso para emissão do Alvará COVID”.

Números do coronavírus em Caldas Novas

Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura de Caldas Novas, divulgado na quinta-feira (23/7), a cidade teve, até o momento, 261 casos confirmados de coronavírus.

No total, foram cinco óbitos confirmados e um em investigação. Três pessoas estão hospitalizadas no município, com duas em leitos clínicos, e uma em UTI.