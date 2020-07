Em ação conjunta, PRF apreende meia tonelada de droga em rodovias de Goiás

Equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), apreenderam meia tonelada de droga nas rodovias do estado de Goiás, na noite da última quinta-feira (23/7). A apreensão de 100 e 400 kg de droga aconteceu nas rodovias BR 153 e BR 364, respectivamente, durante operação de fiscalização.

Veja os detalhes da apreensão da droga nas rodovias BR 153 e BR 364, em Goiás

BR 153

Na noite da última quinta-feira (23/7), dois homens foram presos e um conseguiu escapar após a abordagem de policiais federais a uma camionete S10, na BR 153, em Campinorte, na região Norte. Enquanto os policiais faziam o procedimento de averiguação ao veículo, o motorista fugiu pela vegetação às margens da rodovia ao mesmo tempo em que atirava nos policiais.

Os agentes federais descobriram que os integrantes do automóvel eram batedores de um carregamento de 100 kg de maconha, transportado por uma picape Fiat Strada, que vinha logo atrás, abordada pela polícia.

Com os dois homens, de 47 e 28 anos, foram encontrados R$ 1.467,00 os quais ajudariam no transporte da carga ilegal.

Segundo a PRF, as buscas pelo fugitivo nas rodovias continuavam com o apoio do Comando de Operação em Divisas da PMGO. Os outros dois suspeitos estão à cargo da Delegacia da Polícia Civil por envolvimento com tráfico de drogas.

BR 364

Na BR 364, próximo à Cachoeira Alta, um veículo de patrulha da PRF avistou uma Ford Ranger a qual aparentava estar pesada. O veículo ignorou a ordem dos policiais para parar e fugiu por uma rodovia estadual. Durante a perseguição, o motorista do veículo perdeu o controle e bateu em uma cerca. O motorista também conseguiu fugir, deixando o passageiro no local, que foi preso.

Posteriormente, a esquipe do GRAER localizou o veículo que atuava como batedor do carregamento de 400 kg de droga. Dois homens, de 30 e 40 anos, de Campo Grande (MS), foram presos.

A droga seria levada para Quirinópolis. Um dos homens presos como batedor já possuía passagem pela polícia por tráfico.

Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil de Rio Verde