Goiânia e Aparecida somam mais de 18 mil recuperados covid-19

Goiânia e Aparecida de Goiânia já somam mais de 18 mil recuperados da covid-19. Segundo dados do painel Covid-19, estas são as duas cidades com mais casos confirmados de moradores infectados pelo novo coronavírus. Os dados são dos boletins epidemiológicos atualizados e divulgados nesta quinta-feira (23/7).

As outras duas cidades, que aparecem em terceiro e quarto lugar com mais contaminados, somam 9.316 recuperados, sendo Rio Verde e Anápolis, com 7.586 e 1.730 casos, respectivamente. Juntas, as quatro cidades somam 28.281 pessoas recuperadas do vírus.

Goiânia tem 11.075 recuperados da covid-19

A capital, que ocupa a primeira posição em número de contaminados pelo novo vírus, com 13.034 testes com diagnóstico positivo, tem 11.075 pacientes já totalmente recuperados da covid-19.

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o número de casos segue crescente em Goiânia. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 731 novos diagnósticos positivos para doença. O documento mostra também 378 mortes de pacientes na capital.

Aparecida de Goiânia tem 7.890 recuperados da doença

Já em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, são 7.890 recuperados de 10.027 casos confirmados da doença; 2.012 casos continuam ativos.

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública de Aparecida de Goiânia, voltados para a covid-19, é de 78. Na rede privada, a ocupação dos leitos de UTI para casos de infecção pelo novo coronavírus já é de 24.

Goiás tem mais de 45 mil recuperados

Até o momento, dados da plataforma covid-19, do governo estadual, apontam que Goiás já tem 52.497 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 45.926 já se encontram recuperados. No Estado, há 112.415 casos suspeitos em investigação. Outros 49.715 já foram descartados.

Há 1.332 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,54%. Há 69 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 740 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.