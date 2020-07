Homem é preso com carcaça de animal e armas ilegais, em São Miguel do Araguaia

Um homem foi preso por carregar armas ilegais de fabricação caseira e carcaça de animal pertencente à espécie nativa do cerrado, na madrugada desta sexta-feira (24/7), em zona rural de São Miguel do Araguaia, Goiás.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o Grupo Tático Ambiental (GTA) realizava patrulha na região quando abordou o rapaz que dirigia um VW/GOL, 1.6, na cor prata, que vinha do estado de Tocantins.

Ao revistar o veículo, os militares encontraram (veja lista detalhada e imagens abaixo) armas ilegais artesanais, armadilhas para caça, e cerca de 20 kg de carcaça de animal condicionada em latas de 18 litros.

Dada a ‘voz de prisão’ ao homem, ele foi encaminhado à Delegacia de São Miguel do Araguaia e vai responder pelos crimes dispostos no art. 29 da Lei de Crimes Ambientais Lei n° 9605/98, a qual determina os crimes contra a fauna, como “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente”, com pena de “detenção de seis meses a um ano, e multa”, e no art. 14 da Lei 10.826, o qual dispõe sobre armas ilegais: “[p]ortar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (…) [com] pena reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Veja a lista e fotos dos itens apreendidos com o homem preso com carcaça de animal e armas ilegais, em São Miguel do Araguaia

Além das armas ilegais, o GTA apreendeu:

▪️ Cerca de 20 kg da espécie Caititu (Pecari tajacu), nativa do Cerrado e, de acordo com o GTA, classificada na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), de 2013;

▪️ Duas armadilhas com fisga de aço, empregadas para caça de Tatu (Dasypodidae);

▪️ Uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .28;

▪️ Uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .22;

▪️ Três estojos de calibre .28;

▪️ Uma munição calibre .22;

▪️ Dois frascos com pólvora;

▪️ Dois frascos contendo 30 chumbos;

▪️ Vinte e oito espoletas.

Fotos: reprodução de material disponibilizado pela PMGO.