Homem passa mal ao volante e capota carro, em Novo Gama

Um acidente de carro registrado na tarde da última quinta-feira (23/7), no município de Novo Gama, Entorno do Distrito Federal, terminou com um homem ferido e seu veículo totalmente destruído. O homem teria se sentido mal enquanto dirigia, perdeu o controle da direção do carro e acabou capotando.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência, o caso aconteceu por volta das 14h no Jardim Lago Azul, em Novo Gama. O condutor, um homem de 26 anos, relatou à corporação que seguia em seu veículo, uma VW Saveiro vermelha com placa de Brasília, pela via quando começou a se sentir mal.

Sem poder manter o controle da direção, o motorista acabou saindo da pista e capotando. Conforme informado pelos bombeiros, o rapaz reportava intensas dores no tórax e no ombro direito quando foi socorrido. Além disso, ele apresentava diversas escoriações na face.

O homem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Gama.

Além de caso de Novo Gama, um homem também capotou e invadiu uma praça, em Anápolis

Além do acidente envolvendo o motorista de Novo Gama, um carro invadiu a Praça do Romeiros, na avenida Presidente Kennedy, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. O acidente ocorreu na noite de uma quinta-feira de feriado, no dia 11 de junho deste ano. O motorista perdeu o controle da direção, entrou na praça e só parou quando capotou ao menos cinco vezes.

Testemunhas relataram que o motorista estava em alta velocidade quando o acidente ocorreu. O carro descia pela avenida no sentido centro, quando invadiu a praça. Ainda de acordo com o relato, o veículo ainda capotou algumas vezes antes de parar.

O motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apesar da gravidade do acidente, o homem foi socorrido, aparentemente, sem ferimentos graves e levado ao Hospital da cidade. O carro ficou bastante danificado.