Homem que vendia televisão e entregava pedaços de madeira é preso, em Goiânia

Homem que vendia televisão a “preços módicos” em site de relacionamento, mas entregava caixa com pedaços de madeira aos “clientes” foi preso na última quinta-feira (23/7), após mandado de prisão preventiva pela prática de estelionato, em Goiânia. O instrumento legal foi cumprido pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) por meio da 14ª e da 23ª Delegacias Distritais de Polícia (DDP), de Goiânia. A operação foi coordenada pelo delegado Guilherme Conte.

Segundo informações da PCGO, o rapaz, na rede de relacionamentos Badoo, se passava por vendedor da loja Casas Bahia, oferecendo televisores a preços mais baratos, às vítimas. Após conversas pelo próprio site, marcavam encontro em local público para a entrega das “televisões”. Apenas ao chegarem em casa é que as vítimas, que haviam tido contato com o “suposto vendedor”, percebiam se tratar de uma golpe, pois encontravam pedaços de madeira no lugar da TV comprada.

A PCGO localizou o rapaz que vendia televisão entre Goiânia e Senador Canedo e descobriu que já o havia detido em flagrante pelo mesmo crime, no ano de 2016.

Até o momento, cinco vítimas já foram ouvidas pela polícia.

Além de jovem que vendia televisão e entregava pedaços de madeira, idoso foi preso com 67 documentos, em Goiânia

Além de jovem que supostamente vendia televisão, um idoso, de 63 anos, suspeito de estelionato foi preso com 67 documentos diferentes, em Goiânia. A prisão foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na primeira quinzena de junho (9/6), na BR-060. A Polícia suspeita de falsificação de documentos e de crimes contra a Previdência.

De acordo com a PRF, o homem viaja em um ônibus com rota de Goiânia para Brasília. Durante fiscalização no veículo, os agentes encontraram vários documentos como carteiras de identidade, CPFs, certidões de nascimento e comprovantes de saques bancários em nomes de pessoas diferentes.

Além disso, havia quatro carteiras de identidade com nomes diferentes, mas com a fotografia do preso. Com ele também foi encontrado um comprovante de auxílio emergencial, sacado em abril de 2020.

Ao todo, 67 documentos de pessoas diferentes foram encontrados com o idoso, que alegou ter adquirido em Goiânia. A PRF suspeita que o homem possa ter envolvimento com estelionato, falsificação de documentos e crimes contra a previdência.