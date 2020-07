Linhas Eixo Anhanguera passam a ser diretas na Região Metropolitana

Nesta semana, as linhas do Eixo Anhanguera começaram a operar, oficialmente, de forma direta na Região Metropolitana de Goiânia. Desta forma, as linhas que antes eram alimentadoras, agora operam ligando os terminais. As linhas de extensões que passaram pela modificação foram de Trindade, Goianira e Senador Canedo.

A proposta coloca em prática o projeto da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) de instalar linhas diretas no sistema para desafogar terminais da Região Metropolitana e evitar a propagação do novo agente do coronavírus. Neste atendimento são nove terminais ao todo, cinco do Eixo e quatro das extensões.

Antes de ser implantado oficialmente, o novo modelo ficou um mês em fase de teste, mas foi oficializado na última segunda-feira (20/7). Basicamente, a operação oferece deslocamentos diretos, redução de transbordos, melhora o tempo de viagem em horário de pico e entrepico.

O que muda com as linhas Eixo Anhanguera que passam a ser diretas na Região Metropolitana

De acordo com o novo planejamento, as viagens que iniciavam no Terminal Senador Canedo e finalizavam no Terminal Novo Mundo como linhas alimentadoras, agora seguem até o Terminal Padre Pelágio. Os ônibus que saem de Trindade e Goianira agora encerram o percurso no Terminal Novo Mundo. A medida deve diminuir a aglomeração nos terminais.

O novo atendimento tem reflexo no carregamento registrado no Eixo que em percentual aumentou em 16,03% o número de usuários atendidos. Rafael Oliveira, técnico em Transportes da CMTC avalia que a escolha por inserir linhas diretas no sistema é definitiva porque as cidades que recebem o serviço de transporte metropolitano já necessitam desta operação.

Além disso, a companhia afirma que a frota de ônibus continua a mesma que operava antes da mudança, sendo de 92 veículos. O que foi alterado na operação da frota foi a entrada dos veículos que faziam as extensões no corredor Anhanguera.