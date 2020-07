MP-GO denuncia casal suspeito de matar homem que velou mãe sozinho

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) ofereceu recentemente uma denúncia contra Barbara Morais dos Santos e Matheus Teixeira Carneiro por homicídio triplamente qualificado e furto qualificado. O casal é suspeito de ter espancado e ateado fogo em José Ricardo Fernandes, em Aparecida de Goiânia. A vítima viralizou na web em agosto do ano passado, quando, após a publicação de uma foto, ganhou solidariedade e ficou conhecido como o homem que velou a mãe sozinho.

Segundo o promotor do MP-GO, o crime foi cometido no dia 10 de julho deste ano, por volta das 13h, no Conjunto Estrela do Sul. Barbara e Matheus teriam espancado José Ricardo e, com ele ainda vivo, ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ferimentos que levaram à sua morte. Na mesma ocasião, levaram da casa de José Ricardo uma televisão, um celular e sua carteira.

Foi apurado que a vítima tinha insuficiência renal e se submetia à hemodiálise. Barbara, então, se ofereceu para arrecadar dinheiro para seu tratamento, com uma “vaquinha” virtual, na qual conseguiu cerca de R$ 30 mil. A mulher passou a frequentar a casa de José Ricardo e, na intenção de ficar com o dinheiro levantado, começou a planejar a morte do homem.

Mulher procurou matador de aluguel nas redes sociais

Ainda conforme a denúncia do MP-GO, no dia 9 de julho, Barbara usou um perfil falso para publicar um anúncio no Facebook. Na publicação, a mulher dizia procurar uma pessoa que fizesse serviço pesado para “acabar com um vei tarado”. Lá, encontrou Matheus e ajustou com ele a prática do crime, com a promessa de recompensa de R$ 2 mil.

No dia do crime, Barbara foi até a residência da vítima, que permitiu sua entrada. Na sequência, ela abriu o portão para Matheus, que aguardava do lado de fora e se passava por um doador de cesta básica. Dentro do imóvel, os denunciados, então, espancaram a vítima, jogaram álcool nela e, com ela ainda vida, atearam fogo em seu corpo, sem lhe dar chance de defesa. José Ricardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

José Ricardo ficou conhecido como o homem que velou a mãe sozinho

Em agosto de 2019, uma postagem nas redes sociais feita por José Ricardo ganhou bastante visibilidade. O homem publicou uma foto em que aparecia sozinho no velório de sua mãe. “Eu velei e enterrei minha mãe sozinho. Eu e o motorista da funerária”, escreveu.

José Ricardo contou que cuidava da mãe antes de sua morte, dando-lhe banho e trocando a fralda que ele precisava usar. “Colocava na cadeira de rodas, arrumava a casa e ainda tinha que deixá-la em casa para fazer hemodiálise três vezes na semana”.

Na época, José Ricardo recebeu apoio e mensagens de conforto de milhares de pessoas na internet. O caso ganhou bastante repercussão e a postagem, no dia 11 de agosto, chegou a ultrapassar 140 mil compartilhamentos.