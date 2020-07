PCGO prende suspeito de feminicídio e de ocultação de cadáver, em Novo Gama

Homem suspeito de cometer feminicídio e ocultação de cadáver foi autuado em flagrante na cidade de Novo Gama, interior de Goiás. A moça, de 20 anos, era a atual companheira do suspeito e foi assassinada no dia 16/7, data em que fez contato pela última vez com a família, via telefone. Seu corpo foi localizado em um terreno baldio, na última quarta-feira (22/7), próximo à casa em que o casal morava, após o suspeito confessar a autoria.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) juntamente com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a família da vítima procurou as autoridades ainda no dia 16/7, última vez que tiveram contato com a jovem. Ao começar as investigações, os policiais localizaram o suspeito em um bar, que, ao ser questionado, afirmou que a então companheira havia saído de casa após uma discussão. Posteriormente, ao ser mais uma vez perguntado, confessou ter cometido o crime de feminicídio a facadas; a ocultação de cadáver ocorreu em terreno baldio, próximo à casa de ambos, no Setor Lunabel 3 C, em Novo Gama.

Os “motivos” alegados pelo autor do feminicídio e da ocultação de cadáver, em Novo Gama

Conforme apurou a PCGO, no dia 16/7 o casal se envolveu em uma briga por ciúmes, envolvendo relacionamento anterior do suspeito. Durante a confusão, a jovem decidiu sair de casa. Quando fazia as malas, a briga se tornou mais violenta. Segundo dados da própria PCGO, a jovem teria pegado uma faca. O suspeito, então, tomou o objeto perfurante, desferiu-lhe uma facada e, enquanto ela fugia e tentava se esconder no banheiro, o homem a agrediu com diversas facadas: no crânio, pescoço, peito, matando a então companheira.

Após o feminicídio, o acusado deixou a residência, dormindo em lugar não informado. No dia seguinte, buscou um local sem aglomerações e cavou um buraco. Voltando à cena do crime, o acusado colocou o corpo da jovem assassinada numa caixa, levou ao local escolhido para a ocultação do cadáver, enterrou-a, pôs fogo às roupas usadas durante o crime e lavou as mãos sujas de sangue, na tentativa de destruir as provas.

Segundo a PC GO, em 10 dias as investigações sobre o feminicídio e a ocultação de cadáver serão finalizadas e o inquérito encaminhado ao Poder Judiciário.