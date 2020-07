Três são presos por estelionato e uso de documento falso, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu três homens suspeitos de estelionato e uso de documento falso, em Goiânia.

Conforme informações, a prisão aconteceu na última quarta-feira (22/7), após denúncia de representantes de uma instituição financeira. Os suspeitos tentavam realizar saque de R$ 50 mil com documentos falsificados.

A prisão em flagrante ocorreu após representantes de uma instituição financeira terem entrado em contato com os investigadores do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Gref/Deic).

Na denúncia, um homem, possivelmente utilizando documentos falsos, havia realizado um saque de R$ 4 mil em uma agência bancária no dia anterior, ou seja, na terça-feira (21/7). No dia seguinte, data da prisão, o suspeito estava tentando se apropriar de mais R$ 50 mil de outra agência bancária, localizada na Avenida Goiás, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, os valores são referentes ao benefício previdenciário acumulado pelo verdadeiro titular da conta bancária. De posse das informações preliminares, os investigadores, depois de horas de diligências, identificaram e prenderam três homens suspeitos de participação nos crimes.

Os presos são o executor do ato e dois agenciadores, apontados como partícipes. Eles induziram o primeiro à prática do crime mais de uma vez e também o auxiliaram fornecendo o documento (RG) falso, que foi apresentado no banco para o primeiro saque e para a tentativa de um segundo saque.

Diante dos fatos, o trio foi autuado em flagrante e recolhido na Delegacia de Capturas (Decap), onde se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil (PC) ressalta, ainda, que as investigações devem ser concluídas em dez dias e novas prisões podem acontecer.