Trindade confirma mais de 620 casos e 37 mortes por covid-19

De acordo com boletim epidemiológico desta quinta-feira (23/7), Trindade já confirma mais de 620 casos e 37 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas, 49 infecções e duas mortes foram registradas.

No informe do último dia 19 de julho, Trindade passou a marca dos 500 contaminados e, em menos de uma semana, mais de cem novos casos foram registrados na cidade.

Até o momento, a capital da fé contra com 621 casos confirmados, 374 recuperados e 37 óbitos. Há 210 casos ativos, onde 199 estão em isolamento domiciliar e onze internados, sendo seis em leitos de enfermaria e cinco em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No total, 1.281 testes já foram realizados em moradores trindadenses, dos quais 555 testaram negativo para a doença. Há ainda outros 105 aguardando resultado do exame. Além disso, há 18 internados com outras síndromes respiratórias ou aguardando resultado.

Veja bairros com casos e mortes por covid-19, em Trindade

No total, 79 bairros de Trindade já contam com casos confirmados da doença. Veja os que apresentam mais contaminados:

Ana Rosa: 25 infectados/ 2 mortes

Centro: 20 infectados/5 mortes

Cristina I: 19 infectados/ nenhuma morte

Cristina II: 16 infectados/ nenhuma morte

Dona Iris II: 10 infectados/ 3 mortes

Jardim Decolores: 11 infectados/ nenhuma morte

Jardim Imperial I: 15 infectados/ uma morte

Jardim Imperial II: 15 infectados/ nenhuma morte

Jardim Marista: 23 infectados/ nenhuma morte

Jardim Salvador: 11 infectados/ uma morte

Maysa I: 16 infectados/ nenhuma morte

Maysa II: 12 infectados/ uma morte

Monte Sinai: 17 infectados/ uma morte

Palmares: 16 infectados/ 3 mortes

Pontakayana: 29 infectados/4 mortes

Residencial Pai Eterno: 10 infectados/ uma morte

Samarah: 22 infectados/ nenhuma morte

Setor Oeste: 25 infectados/ uma morte

Setor Sul: 22 infectados/ nenhuma morte

Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: 11 infectados/ nenhuma morte

Vila Pai Eterno: 65 infectados/ 4 mortes

Na cidade, a maioria dos contaminados têm idades entre 20 a 59 anos, sendo 72 casos até 29 anos; 95 entre 30 e 39 anos; 82 entre 40 e 49; e 53 de pessoas com 50 a 59 anos. Na população idosa, com mais de 60 anos, são 67 contaminações, sendo 21 delas de pessoas com mais de 80 anos.