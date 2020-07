No interior de Goiás, homem é preso em rancho com munição e armas ilegais

Um homem foi preso em rancho particular com ‘coleção’ de armas de fogo e munição, na última sexta-feira (24/7), enquanto equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) fazia patrulhamento na Região do Rancho Fundo, às margens Rio Crixás-açu, no Distrito de São José dos Bandeirantes, interior de Goiás. Ao todo, seis armas ilegais do tipo espingardas foram apreendias, além de munição.

De acordo com informações da polícia, o Grupo Tático Ambiental (GTA), vinculado à PMGO, patrulhava a zona rural da região quando se deparou com um homem na estrada. O senhor se assustou ao avistar a viatura e correu mata adentro, rumo à sua propriedade.

Os militares então seguiram o homem. No rancho, o senhor mostrou-se nervoso diante dos questionamentos dos policias. Ao realizarem investigações no local, encontraram seis armas ilegais e munição (veja lista do armamento apreendido e foto, abaixo)

Ao ser constatada a ilegalidade, o homem foi preso em flagrante por “posse ilegal de arma de fogo de uso permitido”, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Novas Crixás.

Lista de armas ilegais e munição apreendidas pelo GAT:

1 Carabina Puma CAL . 38 .

1 Espingarda CAL . 20.

2 Espingarda de 2 Canos CAL . 28.

2 Espingarda de Pressão CAL .5.5 modificada para o CAL . 22.

34 munições intactas CAL .22 .

44 munições intactas e 43 munições deflagradas de CAL .38 .

28 Cartuchos intactos de CAL .28.

78 Cartuchos intactos de CAL .20.

Além das munições e das armas ilegais apreendidas em rancho no interior de Goiás, outro homem foi preso com carcaça de animal e mais armas ilegais, em São Miguel do Araguaia

Um homem foi preso por carregar armas ilegais de fabricação caseira e carcaça de animal pertencente à espécie nativa do cerrado, na madrugada da última sexta-feira (24/7), em zona rural de São Miguel do Araguaia, Goiás.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o Grupo Tático Ambiental (GTA) realizava patrulha na região quando abordou o rapaz que dirigia um VW/GOL, 1.6, na cor prata, que vinha do estado de Tocantins.

Ao revistar o veículo, os militares encontraram armas ilegais artesanais, armadilhas para caça, e cerca de 20 kg de carcaça de animal condicionada em latas de 18 litros.