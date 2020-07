Apenas 4 municípios em Goiás não têm casos confirmados de covid-19

Apenas 95 dos 5.568 municípios brasileiros ainda não registraram casos confirmados de covid-19 até o momento. É o que mostram os dados do Ministério da Saúde computados até a última sexta-feira (24/7) e repercutidos pela Agência Brasil. Isso equivale a 1,7%, segundo a pasta. Em Goiás, apenas 4 municípios não confirmaram casos da doença.

As cidades sem casos de covid-19 estão distribuídas nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Goiás e Bahia. Minas é o estado com mais municípios nesta situação, mas é também o com mais cidades em todo o país (853).

No estado de Goiás, os municípios que ainda não confirmaram infectados por covid-19 são: Água Limpa, Aporé, Novo Planalto, São Miguel do Passa Quatro.

Veja a relação de municípios sem casos confirmados de covid-19 por estado, segundo o Ministério da Saúde

Bahia

Brotas de Macaúbas, Érico Cardoso, Matina, Novo Horizonte, Tanque Novo

Goiás

Água Limpa, Aporé, Novo Planalto, São Miguel do Passa Quatro

Maranhão

Lagoa do Mato

Minas Gerais

Água Boa, Alagoa, Angelândia, Antônio Prado de Minas, Aracitaba, Araponga, Areado, Berizal, Bertópolis, Botumirim, Camacho, Campo Azul, Canaã, Cantagalo, Carvalhos, Casa Grande, Cedro do Abaeté, Claro dos Poções, Coluna, Conceição do Pará, Consolação, Coronel Murta, Cristália, Dom Viçoso, Dores do Turvo, Fama, Franciscópolis, Gameleiras, Gonçalves, Grupiara, Ibertioga, Ibitiúra de Minas, Itacambira, Itambé do Mato Dentro, Jacuí, Leme do Prado, Liberdade, Marilac, Marmelópolis, Miravânia, Olhos-d’Água, Oliveira Fortes, Patis, Paulistas, Pedras de Maria da Cruz, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Ponto Chique, Queluzito, Rio Doce, Santana do Garambéu, Santana do Riacho, Santana dos Montes, Santo Antônio do Itambé, São João do Pacuí, São Sebastião do Rio Verde, São Tomé das Letras, Sapucaí-Mirim, Seritinga, Setubinha, Soledade de Minas, Tapiraí, Umburatiba, Vargem Bonita, Vargem Grande do Rio Pardo, Verdelândia, Veredinha

Mato Grosso do Sul

Figueirão e Japorã

Paraíba

Ouro Velho e São Domingos

Paraná

Bom Sucesso do Sul

Rio Grande do Sul

Aceguá, Carlos Gomes, Dois Irmãos das Missões, Novo Xingu

Santa Catarina

Barra Bonita, Capão Alto, Major Vieira, Matos Costa, Painel, Urupema

São Paulo

Monte Castelo e Santa Mercedes