Com 11 novas mortes por covid-19, Goiânia soma mais de 400 vítimas fatais

Dados do boletim epidemiológico deste sábado (25/7), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apontam que Goiânia já confirma mais de 400 mortes por covid-19. Somente nas últimas 24 horas, 11 novos óbitos foram registrados.

No total, Goiânia já soma 13.571 testes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em comparação com o boletim de sexta-feira (24/7), são 42 novos casos. Além disso, o relatório ainda indica que 11. 516 pessoas já se recuperaram da infecção.

Entre os infectados, a maioria são do sexo feminino, com 6.960 contaminações, enquanto 6.611 são do sexo masculino. Ainda conforme o estudo, 91% dos infectados são da população em geral e 9% de profissionais da saúde.

Mortes por covid-19 em Goiânia

Em relação ao número de óbitos, a cidade já registra 411, sendo em sua maioria do sexo masculino, com 238 mortes, representando 55% do total, enquanto as mulheres somam 173 vítimas fatais, com 45%. Quanto a faixa etária, a maioria das vítimas fatais têm idade superior a 60 anos, totalizando 315 mortes, 77% do total. Em seguida estão pessoas de 40 a 59 anos (18%) e 20 a 39 anos (5%).

Até o momento, Goiânia tem 512 bairros com contaminados pelo novo coronavírus. Em primeiro lugar está o Setor Bueno, com 519 contaminados. Veja a lista de outros com mais casos:

Setor Bueno: 519

Setor Oeste: 319

Jd. Guanabara: 307

Jardim América: 293

Jd. Novo Mundo: 228

Parque Amazônia: 218

Jd. Goiás: 216

Setor Pedro Ludovico: 181

Setor Leste Universitário: 170

Conjunto Vera Cruz: 141

Setor Central: 141

Jd. Curitiba: 131

Setor Marista: 124

Jd. Nova Esperança: 124

Res. Vale dos Sonhos I: 109

Cidade Jardim: 105

Vila Finsocial: 104

Setor Aeroporto: 104

Jd. Balneário Meia Ponte: 104

Setor Recanto das Minas Gerais: 102

Parque Atheneu: 100

Setor Parque Tremendão: 100

Outros bairros apresentam menos de 100 contaminados.

Profissionais de saúde com coronavírus

Do total de casos confirmados, em Goiânia, 1.266 são profissionais de saúde, sendo a maioria das contaminações dos técnicos de enfermagem, representando 30%. Em seguida estão os médicos (21%) e enfermeiros (15%). Com 4% ou menos de contaminações estão recepcionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, cirurgiões-dentistas, técnicos em laboratório e agentes comunitários de saúde.