Ex-prefeito de Planaltina de Goiás morre vítima da covid-19

O ex-prefeito de Planaltina de Goiás, município do Entorno do Distrito Federal, morreu no último sábado (25/7) vítima da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Zé Neto tinha 70 anos de idade e foi prefeito e vereador de Planaltina de Goiás pelo PSC.

Em razão da morte de Zé Neto, a Prefeitura de Planaltina publicou uma nota em suas redes sociais em que lamenta sua morte. Além disso, a nota decreta luto oficial na cidade por 3 dias.

Veja a nota abaixo:

“O Governo de Planaltina manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador, prefeito por 3 mandatos e presidente do PSC, José Olinto Neto (Zé Neto).

Em face dessa dor irreparável que afetou todos o planaltinenses e o grande histórico de Zé Neto nesta cidade, o poder público informa que fica decretado luto oficial de 3 dias. Que o tempo possa trazer conforto aos corações de familiares e amigos.”

Caso de ex-prefeito de Planaltina entra para estatísticas em Goiás, que investiga mais de 114 mil suspeitas de covid-19

Dados do painel Covid-19, do governo estadual, apontam que Goiás investiga mais de 114 mil casos suspeitos da doença. O número de casos confirmados é de 55.824 e outros 50.658 suspeitos já foram descartados. A plataforma realiza o processamento dos dados a partir das atualizações das prefeituras municipais nos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe).

Conforme a última atualização, às 6h20 deste domingo (26/7), Goiás já tem 49.670 recuperados da covid-19. O dado é novo e foi inserido na plataforma no último dia 10 de julho. Até o momento, as cidades quatro cidades com mais contaminados já somam quase 30 mil recuperados, sendo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Anápolis.

De acordo com o boletim epidemiológico deste sábado (25/7), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás contava com há 54.974 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Entretanto, o painel Covid-19 mostra que o número já amentou para 55.824, uma diferença de 850 casos em cerca de 15 horas.