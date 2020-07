Dados do painel Covid-19, do governo estadual, apontam que Goiás investiga mais de 114 mil suspeitas de covid-19. O número de casos confirmados é de 55.824, outros 50.658 suspeitos já foram descartados. A plataforma realiza o processamento dos dados a partir das atualizações das prefeituras municipais nos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe).

Conforme a última atualização, às 6h20 deste domingo (26/7), Goiás já tem 49.670 recuperados da covid-19. O dado é novo e foi inserido na plataforma no último dia 10 de julho. Até o momento, as cidades quatro cidades com mais contaminados já somam quase 30 mil recuperados, sendo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Anápolis.

Cidades com suspeitas de covid-19, em Goiás

De acordo com o mapa de calor por incidência de casos confirmados no painel estadual, das mais de 114 mil suspeitas de covid-19, somente 13 cidades não contam com casos confirmados e investigam suspeitas. Veja a lista:

Água Limpa

Aporé

Campinaçu

Damianópolis

Lagoa Santa

Nova Roma

Novo Planalto

Marzagão

Pilar de Goiás

São Domingos

São Miguel do Passa Quatro

Sítio D’ Abadia

Trombas

Mortes e contaminações pelo coronavírus, em Goiás

De acordo com o boletim epidemiológico deste sábado (25/7), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás contava com há 54.974 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Entretanto, o painel Covid-19 mostra que o número já amentou para 55.824, uma diferença de 850 casos em cerca de 15 horas.

No Estado, há 1.392 óbitos confirmados de Covid-19 até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,49%. Há 57 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 768 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Dados do painel ainda apontam que 128 cidades goianas já registram vítimas fatais do novo agente do coronavírus. Outras 118 seguem sem confirmações. Um novo boletim atualizado deve ser divulgado na tarde deste domingo (26/7) pela SES-GO.