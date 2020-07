Mulher usava filhos menores para entregar drogas, em Aparecida de Goiânia

Uma mulher foi presa na noite do último sábado (26/7), em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana, suspeita de tráfico de drogas. Com ela, os policiais encontraram vários tipos de entorpecentes. A suspeita usava os próprios filhos menores de idade para entregar as drogas.

A prisão foi feita pelos policiais militares do 45º BPM. Conforme informações da PM, a equipe fez a abordagem da mulher no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia. De acordo com os policiais, a suspeita mandava seus dois filhos, de 12 e 14 anos, entregarem as drogas aos usuários.

Foram apreendidas 70 pedras de crack embaladas para comercialização, dinheiro em espécie, 80 porções de maconha e várias embalagens.

A mulher foi conduzida para a delegacia e autuada em flagrante por tráfico de drogas. A reportagem do Dia Online entrou em contato com a Polícia Militar para obter informações quanto à situação dos filhos da suspeita, menores de idade, e aguarda um retorno.

Além de caso em Aparecida de Goiânia, dois foram presos em Campinorte após serem flagrados com 100 quilos de maconha

Na noite da última quinta-feira (23/7), dois homens foram presos e um conseguiu escapar após a abordagem de policiais federais a uma camionete S10, na BR-153, em Campinorte, na região Norte do estado. Enquanto os policiais faziam o procedimento de averiguação ao veículo, o motorista fugiu pela vegetação às margens da rodovia ao mesmo tempo em que atirava nos policiais.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobriram que os integrantes do automóvel eram batedores de um carregamento de 100 kg de maconha, transportado por uma picape Fiat Strada, que vinha logo atrás, abordada pela polícia.

Com os dois homens, de 47 e 28 anos, foram encontrados R$ 1.467,00 os quais ajudariam no transporte da carga ilegal.

Segundo a PRF, as buscas pelo fugitivo nas rodovias continuavam com o apoio do Comando de Operação em Divisas da PMGO. Os outros dois suspeitos estão à cargo da Delegacia da Polícia Civil por envolvimento com tráfico de drogas.