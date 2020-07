Com 2.171 novos infectados, Goiás soma mais de 58 mil casos de covid-19

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (27/7), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), aponta que Goiás já soma mais de 58 mil casos de covid-19. Nas últimas 24 horas, 2.171 novos infectados foram contabilizados.

No total, há 58.249 casos de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 51.749 de pessoas recuperadas. Além disso, 116.847 casos suspeitos estão em investigação e outros 51.699 já foram descartados.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde as primeiras confirmações de doença pela covid-19, são divulgados os boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e óbitos. Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação.

Goiás tem mais de 58 mil casos de covid-19 e 1.400 mortes

Conforme informações da SES-GO, há 1.400 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,4%. Somente nas últimas 24 horas, oito novas mortes foram registradas no estado. Há 57 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 769 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com o dado inserido no painel Covid-19, 129 cidades goianas já confirmaram mortes em decorrência do novo coronavírus. Agora, os dados agora estão divididos por incidência, onde o cálculo é realizado através do número de óbitos confirmados com a estimativa populacional de 100.00 habitantes, conforme estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019.

O mapa de distribuição de óbitos por municípios mostra que 117 cidades goianas não registraram mortes por covid-19, entre elas estão Chapadão do Céu, Cavalcante, Pontalina, Campo Alegre de Goiás, São Miguel do Araguaia, Rialma, Itapuranga e Pirenópolis.

Segundo a SES-GO, “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação”.