Dados da covid-19 da plataforma do governo de Goiás contradizem Ministério da Saúde

Os dados da covid-19 divulgados pelo Ministério da Saúde e os divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) quanto ao número de municípios goianos sem casos confirmados da doença têm uma diferença de nove cidades. Enquanto o Ministério da Saúde aponta 4 municípios sem casos confirmados da enfermidade causada pelo novo coronavírus, a plataforma estadual de monitoramento informa 13.

A discordância foi detectada após um levantamento feio pela reportagem do Dia Online feito no último final de semana. Conforme informado pelo Ministério da Saúde, apenas 95 dos 5.568 municípios brasileiros ainda não registraram casos confirmados de covid-19 até o momento. Desses 95, 4 estão em Goiás. São eles: Água Limpa, Aporé, Novo Planalto, São Miguel do Passa Quatro.

Entretanto, os números verificados na plataforma de monitoramento da covid-19 de Goiás estão diferentes. Segundo os dados da SES-GO, Goiás tem um total de 13 municípios sem confirmação de casos de pacientes infectados. São eles: Água Limpa, Aporé, Campinaçu, Damianópolis, Lagoa Santa, Nova Roma, Novo Planalto, Marzagão, Pilar de Goiás, São Domingos, São Miguel do Passa Quatro, Sítia D’Abadia e Trombas.

Os dados são do mapa de calor por incidência de casos confirmados, atualizado às 7h20 desta segunda-feira (27/7).

Dados da covid-19: Ministério da Saúde não está fazendo contagem de forma atualizada , diz SES

O motivo da discrepância nos números seria a ausência de municípios de Goiás na relação contabilizada pelo Ministério da Saúde.

Ao Dia Online, a assessoria da SES-GO afirmou que os dados corretos são os verificados na plataforma estadual de monitoramento da covid-19. Segundo ela, por algum motivo desconhecido pela pasta, o Ministério da Saúde “não está fazendo os registros levando em conta todos os municípios de Goiás”.

“Não estão todas as 246 cidades aí [na lista do Ministério da Saúde]. Eles devem ter alguma metodologia. Mas não faz sentido, acho que eles não estão contabilizando todos [os municípios]”, declarou a assessoria da Secretaria.

O argumento da assessoria é confirmado pela ausência de municípios na lista do Ministério que aparecem contabilizados pela SES-GO: Marzagão, Campinaçu, Nova Roma, Trombas, Lagoa Santa, Pilar de Goiás, São Domingos, Sítia D’Abadia e Damianópolis.

A reportagem do Dia Online tenta contato com o Ministério da Saúde para esclarecer o caso.