Em Aparecida, obra viária será lançada por videoconferência nesta terça (28)

Depois de assinar, na semana passada, a ordem da serviço para asfaltar o setor Vila Oliveira, a Prefeitura de Aparecida vai fazer uma videoconferência nesta terça-feira (28), às 17h, para lançar oficialmente a obra viária de pavimentação asfáltica do bairro. O evento virtual será transmitido no aplicativo Zoom Meetings e no Facebook da Prefeitura de Aparecida.

As máquinas e os operários já estão trabalhando nas ruas da Vila Oliveira. O setor receberá 152 mil metros quadrados (m²) de asfalto, que cobrirão todo o bairro. Serão construídos ainda 53 mil m² de calçadas, 37 mil metros lineares de meio-fio e mais 9,5 mil metros lineares de galerias para captação de águas da chuva.

O investimento da obra viária é de R$ 16,3 milhões, e os recursos são do antigo Ministério das Cidades (hoje Ministério do Desenvolvimento Regional) e de contrapartida da Prefeitura de Aparecida.

Veja mais detalhes sobre o lançamento de obra viária por videoconferência, em Aparecida

Com presença confirmada na videoconferência, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, visitou na última quinta-feira (23) os canteiros de obra na Vila Oliveira. “Eu assinei a ordem de serviço essa semana e as máquinas já estão aqui, trabalhando. É mais um bairro para onde estamos levando asfalto, através do programa Asfalto para todos”, destacou o gestor municipal.

Um dos convidados para o webinar é o atual secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, o goiano Alexandre Baldy. Enquanto ex-ministro das Cidades no governo Michel Temer, ele assinou, em dezembro de 2018, o contrato para liberação da verba federal destinada à pavimentação asfáltica da Vila Oliveira.

Relembre.

A assinatura da ordem de serviço para asfaltar o bairro foi anunciada ao vivo, na última segunda-feira (20), pelo prefeito Gustavo Mendanha. Ele antecipou a notícia – e assinou o documento – durante uma videoconferência para lançar a construção de mais cinco praças públicas em Aparecida. “Era um grande sonho, que agora vai se realizar”, sintetizou Gustavo.