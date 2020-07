Em Goiás, número de veículos roubados diminui em quase 40% no 1° semestre

A quantidade de veículos roubados no estado de Goiás diminuiu 38,29% no 1° semestre de 2020, diz o relatório Observatório de Segurança Pública. O percentual é resultado de comparações entre o 1° semestre de 2020 com o de 2019.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPGO), a redução nos casos de veículos roubados também pode ser observada em período de maior duração, como nos últimos 18 meses: em 2018, a média foi de 33 veículos roubados por dia; em 2019, o número caiu para 13. Em 2020, de acordo com dados do Governo de Goiás, o total de veículos roubados diariamente caiu para oito.

Para a SSPGO, o compartilhamento de informações; a integração entre as forças policiais; a intervenção em todas as fases que compõe a prática criminosa (prevenção ao roubo através da retirada de armas das ruas; o impedimento à prática do roubo em si; impedimento à receptação do automóvel roubado e à comercialização das peças); e o aumento do número de policiais nas ruas contribuíram para a queda dos indicadores de veículos roubados.

O que dizem os também responsáveis pela redução de veículos roubados em Goiás, no 1° semestre de 2020

Para o titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), Gustavo Rigo, a redução do número de veículos roubados no 1° semestre de 2020, em Goiás, guarda relação direta com a integração entre as polícias goianas, isto é, a patrulha ostensiva da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) nas ruas e a capacidade da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) em investigar as ocorrências, a partir da troca de informações.

Ainda segundo o delegado, outro ponto fundamental para a redução no número de veículos roubados, principalmente na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), tem a ver com o aumento de fiscalização e abordagens na região da Vila Canaã, local conhecido da polícia em que alguns – poucos – comerciantes vendem peças de veículos roubados e desmanchados para esse fim. Para Rigo, impedir a receptação é parte importante do processo. “Se afastamos e prendemos os receptadores, não há procura; e, sem procura, não há oferta, não há por que roubar, considerando-se ainda que o roubo é uma atividade de grande risco”, destacou o delegado.

Assim como o delegado da DERFRVA, Gustavo Rigo, o tenente-coronel Benito Franco, comandante do Batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da PMGO, destaca a integração entre as forças policiais, mas também a ação das polícias ostensivas. De acordo com o tenente-coronel Franco, a partir de atuação legal, a polícia tem conseguido retirar de circulação o armamento utilizado nos roubos de veículos. “Usando essa liberdade que o governo tem nos dado para trabalhar, tendo como único limite a lei, nós começamos a retirar das ruas, cada vez mais, uma das principais ferramentas do bandido, que é a arma. Com isso, muitos já se intimidam.”, diz.

Outro ponto importante para o tenente-coronel da Rotam é a intervenção policial em todo o processo do ato criminoso. “Temos combatido todas as fases que compõem os roubos de carro: os criminosos que roubam, os que buscam o veículo, e as associações receptadoras, conhecidos como desmanches”, destacou.

Por fim, o comandante do Batalhão da Rotam acredita que a redução no número de casos de carros roubados em Goiás seja uma tendência.