Gado pertencente a fazendeiro de Itumbiara é encontrado em Minas Gerais

Foram encontradas mais 33 cabeças de gado das 72 roubadas em propriedade rural, em Itumbiara, no último 12 de julho, quando fazendeiro sofreu tentativa de latrocínio. As cabeças de gado foram encontradas na última sexta-feira (24) através de articulações entre Polícia Civil e o Grupo Especial de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Gepatri) e a Delegacia Regional de Ituiutaba.

De acordo com informações da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), os animais foram localizados na região de Campo Alegre, na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. Segundo a investigação da polícia, ao menos quatro pessoas estariam envolvidas na receptação dos animais. Uma testemunha teria apontado aos policiais que os animais teriam sido retirados de fazenda de advogado preso na semana anterior (veja mais detalhes abaixo).

As 33 cabeças de gado foram devolvidas ao fazendeiro vítima da tentativa de latrocínio.

Agora, a polícia busca novas informações que levem à descoberta do restante das cabeças de gado e dos autores dos crimes.

Saiba mais detalhes sobre o crime cometido contra fazendeiro, vítima de tentativa de latrocínio, e o roubo das cabeças de gado

Quatro homens foram presos após o cumprimento de mandato de prisão, na dia 21/7, nas cidades de Itumbiara (Goiás) e Ituiutaba (Minas Gerais). Os investigados são acusados de roubarem 72 cabeças de gado em propriedade rural e tentarem assassinar o dono da fazenda, no último 12 de julho. Além do roubo de gado e da tentativa de latrocínio, a Polícia investiga se há outros suspeitos.

Durante a operação, que contou com a participação das Polícias Civil de Goiás (PC GO) e de Minas Gerais (MG), três homens foram presos, em Goiás: um taxista, um motorista de aplicativo e um vaqueiro. Em Minas, a polícia prendeu um advogado.

A ordem de prisão foi emitida pela 2° Vara Criminal de Itumbiara após pedido de membros do Ministério Público local.

A partir de agora, as investigações serão conduzidas pelos delegados Lucas Finholdt, do Grupo de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Itumbiara, Pedromar Augusto de Souza, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), com apoio da Delegacia Regional de Ituiutaba. As autoridades tentarão buscar outros envolvidos no crime, além de tentarem descobrir o paradeiro do gado roubado.