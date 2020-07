Goiás tem 56 mil infectados e apenas 13 cidades sem casos de covid-19

De acordo com dados da plataforma estadual de monitoramento do novo coronavírus, Goiás já tem mais de 56 mil infectados e apenas treze cidades sem casos de covid-19. A última atualização do painel foi feita às 7h20 desta segunda-feira (27/7).

O relatório ainda aponta que há 56.396 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 50.574 de pessoas recuperadas. No Estado, há 115.283 casos suspeitos em investigação e outros 50.937 já foram descartados.

Além disso, há ainda 1.400 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,48%. Há 57 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 769 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Goiás tem apenas 13 cidades sem casos de covid-19

Os dados da plataforma Covid-19 mostram que apenas treze cidades goianas não confirmaram casos do novo agente do coronavírus, causador da doença covid-19. Sem confirmações, os municípios relacionados abaixo investigam apenas suspeitas:

Água Limpa

Aporé

Campinaçu

Damianópolis

Lagoa Santa

Nova Roma

Novo Planalto

Marzagão

Pilar de Goiás

São Domingos

São Miguel do Passa Quatro

Sítio D’ Abadia

Trombas

Os dados são do mapa de calor por incidência de casos confirmados, atualizado às 7h20 desta segunda-feira (27/7).

Mortes por coronavírus, em Goiás

De acordo com o dado inserido no painel Covid-19, 129 cidades goianas já confirmaram mortes em decorrência do novo coronavírus. Agora, os dados agora estão divididos por incidência, onde o cálculo é realizado através do número de óbitos confirmados com a estimativa populacional de 100.00 habitantes, conforme estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019. Veja:

Cidades com incidência de óbitos menor de 10: 29

Cidades com incidência de óbitos entre 10 e 15: 26

Cidades com incidência de óbitos entre 15 e 25: 32

Cidades com incidência de óbitos entre 25 e 50: 35

Cidades com incidência de óbitos maior que 50: 7

Cidades sem óbitos suspeitos: 117

A plataforma ainda aponta que a maioria das mortes pela doença são de pessoas do sexo masculino, representando 57,4% do total, enquanto as mulheres registram 42,6%.