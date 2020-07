Homem acusado de cometer homicídio é preso, no Jardim Curitiba, em Goiânia

Um homem, que confessou ter cometido homicídio, foi preso nesta segunda-feira (27/7) minutos depois de praticar o crime na rua JC 36, no Setor Jardim Curitiba, em Goiânia, Goiás.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), uma equipe do CHOQUE esteve no Jardim Curitiba logo depois do homicídio. No local, conversaram com vizinhos e testemunhas e foram informados sobre as características do suposto assassino, assim como as características da moto usada para consumar o ato.

Após patrulhamento, a equipe da Polícia Militar localizou o suspeito e a moto; o homem confessou ter praticado o crime de homicídio com a ajuda de um comparsa. Aos policiais, o rapaz também informou onde teria guardado a pistola usada no homicídio, uma Glock Calibre 9 mm.

O rapaz, a arma e a motocicleta foram levados à Central Geral de Flagrantes.

Além da prisão em flagrante por homicídio cometido no Jardim Curitiba, em Goiânia, outro foi preso por atirar em mulher durante festa, em junho

Um homem foi preso em flagrante por atirar contra uma jovem de 22 anos em uma festa, em Quirinópolis, no interior de Goiás. Ambos estavam no evento, que ocorria na fazenda da Região da Serra Confusão do Rio Preto, na madrugada do dia 13/6.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de Quirinópolis foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na região. Na fazenda, foi apurado à época que um homem, de 24 anos, havia atirado contra a vítima por motivo fútil.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Quirinópolis. O Dia Online tentou contato com a unidade de saúde para atualizar o estado de saúde da vítima.

Após diligências, os policiais prenderam em flagrante pelo crime. Com ele foi apreendido um revolver cal 38, marca Taurus, com munições. Também foi apreendido o veículo que ele utilizou para fugir do local após atirar contra a mulher.