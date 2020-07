Isolamento em Goiás sobe para 46%; índice ainda é o pior do país

O isolamento em Goiás subiu para 46% neste domingo (26/7) e chegou novamente ao nível amarelo em comparação aos outros estados brasileiros. Apesar do aumento, o índice registrado ainda é um dos piores do país. O levantamento é da empresa In Loco.

Ainda conforme a pesquisa, Santa Catarina agora lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 54,23%, estado com nível amarelo. Somente Maranhão se encontra em nível laranja de isolamento social, com 45%. Veja a lista dos dez estados com maior índice de isolamento:

Santa Catarina: 54,2%

Rio Grande do Sul: 52,1%

Paraná: 51,7%

Acre: 51,6%

Piauí: 51,4%

Espírito Santo: 51,2%

Rondônia: 50,2%

Mato Grosso do Sul: 49,8%

Pernambuco: 49,8%

Bahia: 49,7%

Isolamento em Goiás

Na última segunda-feira (20/7), Goiás ainda estava na penúltima colocação do ranking nacional de isolamento, mas com nível laranja e taxa de 36,95%. No dia seguinte, o estado subiu uma colocação, mas não ficou muito distante na taxa anterior, chegando a 37,07%.

Já na quarta-feira (22/7), o índice voltou a cair e Goiás ficou novamente na penúltima colocação, com 36,43%, na frente apenas de Tocantins, que apresentava 35,09%.

Nos dias 23 e 24 de julho, o estado voltou ao nível vermelho de isolamento e chegou a taxa de 35%. No sábado (25/7), o estado apresentava nível laranja, mas ainda estava na penúltima colocação. Neste domingo (26/7), apesar de ainda estar nos últimos lugares do ranking, o isolamento em Goiás subiu para 46,23% (nível amarelo).

Recuperados da covid-19

Dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, apontam que de 56.712 casos confirmados, há 50.800 recuperados do novo coronavírus. Assim como o número de infectados, o de recuperados também é processado conforme os dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos, descartados e recuperados, basta acessar o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.