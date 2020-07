Morador de Silvânia instala lampião em poste público por falta de iluminação

Um morador ‘instalou’ um lampião em poste público por falta de iluminação, em Silvânia, cidade a 70 km da capital, no estado de Goiás. O gesto, que além de necessidade diante da escuridão da rua e dos perigos que a falta de iluminação pode trazer, foi uma forma de ‘protesto’ encontrada por Silvino de Sousa, morador da cidade, diante dos problemas de iluminação pública locais.

“Além do meu poste, na minha rua tem mais cinco sem luz. Ali na esquina mais dois estão com problema. Não está assim só na minha rua, mas no bairro e no centro da cidade”, informou a jornal.

Foi assim que Silvino aproveitou-se que possuía um lampião em casa e, após amarrar madeiras no poste para dar sustentação ao objeto, o fixou lá. (veja foto).

Entenda o que levou Silvino a instalar o lampião em poste público, na cidade de Silvânia, e os cuidados que tem com o objeto

O morador de Silvânia entende os perigos trazidos pelo lampião, como a questão do vazamento de gás. Por isso, o usa apenas durante à noite, no período em que as pessoas estão chegando do trabalho, para iluminar a rua. Silvino também afirmou que fica de olho no lampião enquanto ele funciona e logo o desliga.

“Amarrei umas madeiras no poste e coloquei o lampião lá em cima. É perigoso usá-lo, pode vazar gás, então a gente deixa ligado por pouco tempo e logo já desliga. Eu monitoro daqui de casa também e assim vou fazer até que arrumem os postes”, pontuou.

A questão da segurança no deslocamento casa-trabalho, principalmente à noite, é um dos principais pontos que levaram Silvino a instalar o lampião. De acordo com o morador, “[m]uitos de nós aqui da rua não temos carro, andamos muito de bicicleta e é muito perigoso chegar naquela escuridão. Não tenho nada contra a Prefeitura mas sim contra a escuridão que não pode ficar assim, precisamos de iluminação”, completa.

A prefeitura do município de Silvânia disse, via mensagem a jornal, que não se manifestaria a respeito do lampião instalado em poste público.