Morre, em Goiânia, terceira passageira de carro que bateu contra árvore

A terceira passageira do carro que bateu contra árvore, no Parque das Amendoeiras, em Goiânia, morreu na tarde deste domingo (26/6), por volta de 14h. Outras duas pessoas também morreram no acidente.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), até o momento do acidente a mulher não havia sido identificada, mas seria namorada de um dos ocupantes do veículo.

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), para onde a vítima foi levada ainda com vida, informou que ela se chama Kelly Lacerda Matos, de 23 anos. Devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser encaminhada para unidade de saúde no helicóptero dos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Na manhã deste domingo (26/7), duas pessoas morreram em um acidente após um carro bater contra árvore, no Parque das Amendoeiras, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

Segundo informações e vestígios no local, Matheus Felipe de Farias, de 19 anos, conduzia o automóvel Fiat/Palio, cor branca, pela Avenida Anápolis. Outras duas pessoas também estavam no veículo, sendo Romário Silva Souza, de 28 anos, e uma pessoa do sexo feminino não identificada, que seria namorada de Matheus.

O veículo seguia no sentido Vila Pedroso/ Jardim Novo Mundo, quando, no momento em que virou à direita para seguir pela Avenida Paulo Alves da Costa, por motivos ainda ignorados, perdeu o controle da direção e chocou com uma árvore do canteiro central.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, mas constatou a morte de Matheus e Romário ainda no local.

Conforme informações, a vítima do sexo feminino foi encaminhada o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) pelo helicóptero dos bombeiros.

A Dict identificou estabelecimentos próximos ao local do acidente que possuem câmeras de segurança e deve solicitar as imagens nesta segunda-feira (27/7).