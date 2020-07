OAB-GO lamenta morte de dois advogados por covid-19 no fim de semana

A Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás (OAB-GO) e a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) lamentaram, por meio de notas, a morte de dois notáveis advogados trabalhistas no último final de semana. Tanto o decano da advocacia trabalhista Daylton Anchieta quanto Celso Rios Neto faleceram em decorrência da covid-19 doença causada pelo novo coronavírus.

Rios Neto veio a óbito na noite de sexta-feira (24/7), enquanto a morte de Anchieta foi confirmada na manhã de domingo (26/7), pouco mais de um dia depois.

Anchieta era fundador do escritório Daylton Anchieta Sociedade de Advogados, com sede no Setor Bueno, em Goiânia. Na mesma área atuava Rios Neto, que era esportista e não tinha comorbidades. A despedida aos advogados se deu em cerimônia reservada à família e aos amigos mais íntimos em respeito às regras de distanciamento social que a pandemia impõe.

OAB-GO lamentou perda de colegas advogados

Através de notas publicadas neste fim de semana, a OAB-GO lamentou as mortes de Anchieta e Rios Neto, advogados que faleceram em razão da covid-19.

A entidade se referiu a Rios Neto como “militante na área trabalhista, querido e admirado pela atuação ética e dedicada” que deixa inconsolável multidão de colegas.

Quanto à morte de Anchieta, a OAB-GO descreveu o advogado como “iluminado e de sabedoria admirável” e que contribuiu “com sua militância para a evolução do associativismo entre os advogados e com a consolidação do Estado de Direito, missão da OAB”.

“A OAB-GO lamenta tão sofrida perda enviando sua solidariedade aos filhos operadores do Direito, os doutores Isonel e Rubens Silveira, e rogando que Deus possa trazer conforto aos corações de parentes, amigos e admiradores neste momento doloroso”, finaliza a nota.