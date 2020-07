PC desmancha quadrilha especializada em roubo de caixas eletrônicos, em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo Antirroubo a Bancos (GAB), da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC), desmanchou uma quadrilha especializada em roubo de caixas eletrônicos, em Goiás.

Entre os dias 17 e 23 de julho, dois integrantes da associação criminosa, envolvidos na subtração de valores de caixas eletrônicos na cidade de Águas Lindas de Goiás, foram presos.

A investigação indica que os crimes aconteceram em novembro do ano passado e em maio deste ano. No total, oito pessoas foram apontadas como partícipes do crime, direta ou indiretamente.

Os crimes

Conforme apontam as investigações, os crimes aconteceram na madrugada do dia 3 de novembro de 2019, em uma galeria localizada no Setor Parque Barragem; e na madrugada do dia 22 de maio de 2019, em uma farmácia situada no Setor Guaíra I; em Águas Lindas de Goiás.

Em um dos crimes, os suspeitos, de 58 e 32 anos, renderam o segurança do local enquanto realizavam o “corte” dos terminais de autoatendimento bancário. Eles já possuem antecedentes criminais em desfavor de instituições financeiras.

Segundo a PC, estes foram os últimos crimes consumados em desfavor da empresa Banco 24 Horas ocorridos no estado de Goiás. Neste ano, não foram registradas novas tentativas.

A prisão dos integrantes da quadrilha especializada em roubo de caixas eletrônicos, em Goiás

De acordo com as investigações, um dos presos possui condenação por roubo a bancos na modalidade “novo cangaço” no estado da Bahia e teria migrado de modalidade criminosa em Goiás, onde fazia uso de identidade falsa.

Nos crimes cometidos em Águas Lindas, os investigados fizeram uso de equipamento semelhante a um maçarico, com capacidade para dissipar mais energia e cortar com rapidez os cofres. O operador do equipamento, indicado como chefe do grupo criminoso, já havia sido preso pelo Grupo Antirroubo a Bancos (GAB), no dia 12 de fevereiro deste ano, quando alegou ter feito um curso na Argentina para aprender a manuseá-lo.

Após a conclusão das investigações, oito pessoas foram apontadas como envolvidas no crime, direta ou indiretamente. Destes, seis foram presos, um morreu em confronto policial no curso das investigações e outro encontra-se foragido, sendo ainda procurado pela Polícia Civil.