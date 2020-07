Policial federal morre em acidente de carro na GO-230, em Vila Propício

Um policial federal morreu em um acidente de carro na GO-230, em Vila Propício, na região central do estado. A batida aconteceu na noite deste domingo (26/7) e outras duas pessoas ficaram feridas.

Conforme informações preliminares, o veículo da vítima saiu da pista, bateu em estacas e parou na canaleta de proteção. As reais circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela perícia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, mas quando a equipe de Goianésia chegou ao local o Instituto Médico Legal (IML) já havia feito a retirada do corpo do policial federal, de 46 anos.

Segundo testemunhas, as outras duas vítimas saíram do local do acidente com ajuda de terceiros. Por isso, os bombeiros não souberam informar para qual unidade de saúde foram encaminhadas.

O policial federal, identificado como Teodoro de Araújo Aragão Neto, de 46 anos, atuava na superintendência regional de Goiânia. Ele é filho do ex-prefeito do município Teodoro Aragão.

Corporação lamenta morte de policial federal em acidente na GO-230, em Vila Propício

Em nota, a Polícia Federal manifestou pesar pela morte do federal; veja na íntegra:

“Com imenso pesar, comunicamos o falecimento do policial federal Teodoro de Araújo Neto, lotado na Superintendência da PF em Goiás, vítima de acidente de trânsito. A Superintendência Regional se solidariza com a família e os amigos neste momento de dor, desejando a todos muita força para enfrentar essa irreparável perda.”

