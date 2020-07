73 bairros de Goiânia e Aparecida ficam sem água nesta terça (28)

Nesta terça-feira (28/7), 73 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia podem ficar sem água, segundo a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago). O motivo é uma obra que será realizada ao longo da manhã.

Conforme previsto, a falta de água deve ocorrer durante a toda a tarde em casas que possuem caixas d’água. Em alguns bairros, o fornecimento deve ser prejudicado apenas parcialmente. O retorno gradual do abastecimento deve acontecer após os reservatórios recuperarem os níveis, ou seja, à noite.

De acordo com a Saneago, será realizada a primeira etapa de interligação do novo Booster Cascalho, uma nova estação de bombeamento de água, que, depois de concluído, poderá impulsionar a vazão de água em 150 litros por segundo para as regiões mais altas da capital e de Aparecida de Goiânia, beneficiando mais de 200 mil moradores. A nova estação deve começar a funcionar em setembro.

Os 73 bairros de Goiânia e Aparecida ficam sem água

Em Goiânia, 23 bairros devem ter o abastecimento afetado e Aparecida outros 50. Entretanto, alguns podem ser prejudicados apenas parcialmente. Veja a lista:

Goiânia

Bairro Alto da Glória

Bairro Nova Suíça

Chácara do Governador

Condomínio Vila Isabel

Conjunto Anhanguera

Jardim América (parcial)

Jardim Atlântico (parcial)

Jardim Bela Vista, Jardim Goiás (parcial)

Jardim Santo Antônio

Parque Amazônia

Parque Santa Cruz

Setor Bela Vista

Setor Bueno (parcial)

Setor Marista (parcial)

Setor Pedro Ludovico

Setor Serrinha

Vila Alto da Glória

Vila Jardim Vitória (parcial)

Vila Legionárias

Vila Maria José

Vila Redenção

Vila Rosa (parcial)

Aparecida de Goiânia: