Com apoio de cães treinados, PM apreende drogas no Setor Balneário, em Goiânia

Com a ajuda de cães treinados da Companhia de Policiamento de Cães (CPCÃES), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu, após notificação do disque-denúncia, na última segunda-feira (27/7), quantidade de drogas em casa do Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

Segundo informações da PMGO, ao chegarem no setor, os agentes perceberam uma grande movimentação ligada ao tráfico. Enquanto seguiam com a patrulha, os policiais viram um homem (não identificado) repassando um pacote desconhecido a outro. Ao serem abordados, um conseguiu fugir enquanto o outro indivíduo entrou em uma residência.

Depois de adentrarem no local, os policiais encontraram uma pequena quantidade de droga com o indivíduo – uma porção de maconha embalada. Para ajudar nas buscas por mais entorpecentes, os policiais contaram com o apoio da CPCÃES, dos cães de faro Isis e Alok (veja fotos), os quais conseguiram encontrar 0,565 kg de maconha enterrados no quintal. Na casa, mais uma porção também foi encontrada.

O homem foi levado à Central de Flagrantes para dar continuidade aos procedimentos legais.

Os cães treinados da CPCÃES em Goiânia fazem mais do que farejar drogas

De acordo com o site da PMGO, a Companhia de Policiamento com Cães (CPCÃES) tem, entre os objetivos, “realizar o patrulhamento tático em zonas quentes de criminalidade em apoio às unidades de área e abordagens estáticas com emprego de cães em pontos estratégicos”.

Com origens no distante ano de 1971, quando três policiais militares foram fazer treinamento na cidade de São Paulo, o CPCÃES passou por diferentes arranjos e formas de atuação até adquirir o papel que executa hoje, na PMGO.

Dentre as funções atuais da CPCÃES estão:

detecção de armas, munições, drogas e explosivos;

captura de pessoas que infringem a lei em regiões de mata;

procura de pessoa desaparecidas;

revista em presídios, prisões e estabelecimentos prisionais de um modo geral;

ações sociais;

proteção em atividades desportivas, contenção de torcida,

Para saber mais sobre o CPCÃES e ver uma “linha do tempo”, clique aqui.