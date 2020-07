Definidas datas do retorno do ano letivo da UFG de 2020 e 2021

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás (UFG) aprovou, nesta segunda-feira (27/7), as datas de retorno do ano letivo da UFG de 2020 e 2021. Além disso, também foi definido o período de matrículas e o início das aulas.

De acordo com o calendário definido, o primeiro semestre letivo de 2020 deve encerrar em 22 de janeiro de 2021. Já o segundo semestre de 2020 deve iniciar em 22 de fevereiro de 2021 e terminar no dia 12 de junho.

Sobre as decisões, o reitor Edward Madureira comentou: “Considerando que estamos em um período de absoluta excepcionalidade, teremos que avaliar a dinâmica e algumas decisões intermediárias talvez se façam necessárias. Temos que nos pautar sempre pelo bom senso, principalmente em uma situação como essa”.

As aulas serão realizadas online e às disciplinas com aulas prática serão analisas para determinar quando e como serão ofertadas. Para acesso às aulas por meio de tecnologias digitais, o Conselho Universitário já havia aprovado empréstimo de computadores e um auxílio de R$ 50,00 para os alunos.

Calendário com datas do retorno do ano letivo da UFG de 2020 e 2021

A proposta do novo calendário acadêmico foi feita pela Comissão do Calendário Acadêmico. A vice-reitora da UFG, Sandramara Matias, explicou que primeiramente serão apresentadas as datas principais, e, depois, em momento oportuno, será feita a proposta do calendário completo, detalhando todos os procedimentos e eventos. Veja as datas: