Em Goiás, 43 mil casos de covid-19 são entre pessoas pardas e brancas

Dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, apontam que mais de 43 mil casos de covid-19, em Goiás, são de pessoas pardas e brancas. A última atualização no painel foi feita às 10h20 desta terça-feira (28/7).

A relação de quantidade de casos confirmados por raça/cor é um dado novo, que foi inserido na plataforma na última segunda-feira (20/7), quando também começou a ser divulgada a incidência dos casos confirmados.

De acordo com dados do painel, o campo raça/cor não é obrigatório no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep Gripe), mas é obrigatório no e-SUS Notifica – Módulo VE. Como a obrigatoriedade começou a valer a partir do dia 24 de junho, nem todos os casos foram inseridos nos sistemas de informação, por isso alguns entram na categoria “ignorados”.

Além das pessoas pardas e brancas, veja a quantidade de casos de covid-19 em outras raças, em Goiás

Segundo os dados de casos confirmados, até a última segunda-feira (20/7) havia o registro de 18.944 pessoas pardas contaminadas com a covid-19. Entretanto, o número subiu para mais de 28 mil nesta terça-feira (28/7).

Já em relação às pessoas brancas, conforme aponta a plataforma, no mesmo período haviam mais de 10 mil pessoas infectadas. O número agora subiu para quase 16 mil. Veja a quantidade de casos confirmados por raça/cor, em Goiás:

Parda: 28.491 casos

Branca: 15.539 casos

Amarela: 9.174 casos

Ignorado: 5.083 casos

Preta: 2.032 casos

Indígena: 50 casos

Contaminações pelo novo coronavírus por idade

Os dados do painel Covid-19 ainda apontam que mais de 15 mil infectados têm entre 30 e 39 anos, esta é a faixa etária com maior índice de casos.

Os casos em idosos com mais de 60 anos são mais de 7,8 mil. Já em pessoas com menos de 59 anos, há 16.265 infecções pelo novo agente do coronavírus, causador da covid-19.

Veja a quantidade de casos confirmados em cada faixa etária: