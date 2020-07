Goiânia tem 5 unidades para atendimento do app de testagem da covid-19

O Governo de Goiás ampliou os postos que atendem pacientes cadastrados por app de testagem da covid-19. Agora, Goiânia passa a ter cinco unidades para atendimento.

As coletas já podem ser feitas no Hcamp de Goiânia, por meio do sistema drive-thru, para quem se cadastrou no aplicativo “Dados do Bem” e recebeu encaminhamento para a realização RT-PCR. A capacidade é de 140 coletas por dia e o exame deve ser agendado, entre 8 e 17 horas, para evitar aglomeração de pessoas no local.

Em apenas uma semana, quase 16 mil pessoas se cadastraram no app, destes, 9 mil são de Goiânia, onde a coleta foi iniciada, no Hospital de Campanha instalado no Parque Santa Rita. A previsão é que, ainda esta semana, outras quatro unidades de saúde da capital, sob a responsabilidade da Prefeitura, recebam a população indicada para fazer o RT-PCR.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) explica que o projeto estende-se, a partir de agora, para outras 19 prefeituras, além da capital, que já firmaram convênio com o Governo de Goiás para ampliar a realização da testagem e promover o isolamento dos pacientes com confirmação de infecção pelo novo coronavírus.

O governador destacou que a meta é alcançar 78 municípios, que foram pré-selecionados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) em razão da situação epidemiológica. A adesão das prefeituras é fundamental para que os agentes comunitários e assistentes sociais de cada cidade possam fazer o acompanhamento dos pacientes que foram isolados.

Como funciona o app de testagem da covid-19

Para participar da iniciativa, é só baixar o app gratuitamente nas lojas virtuais e fazer uma autoavaliação, que consiste em responder perguntas simples sobre sintomas e quadro de saúde. Com base nas respostas, a ferramenta seleciona as pessoas com perfil de caso suspeito.

Quem tiver indicação para o teste de Covid receberá um QR Code no celular. Para fazer o exame, gratuitamente, basta ir até a unidade de saúde selecionada e apresentar o código para ser escaneado. O agendamento se dará exclusivamente pela ferramenta.

Caso o resultado dê positivo, o infectado apontará até cinco pessoas com quem ele tem mais contato. Cada um desses indicados receberá uma mensagem no celular, com o voucher, e será convidado a também fazer o teste. Dessa forma, o aplicativo consegue mapear a população afetada pelo novo coronavírus.