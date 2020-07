IML confirma que corpo encontrado em Goiânia é de criança que havia desaparecido

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou, na manhã desta terça-feira (28/7), que o corpo encontrado em Goiânia ontem, segunda-feira, pertence ao menino Danilo de Sousa Silva, de 7 anos. A criança estava desaparecida desde o dia 21 de julho e buscas vinham sendo feitas na tentativa de achá-lo. O IML informou que o corpo foi identificado por papiloscopia (impressões digitais).

O corpo de Danilo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na última segunda-feira (26/7) em uma região de lamaçal do Parque Santa Rita, em Goiânia, a 100 metros de sua casa. A corporação usou cães farejadores e encontrou o cadáver já em estado de decomposição.

Ao Dia Online, o IML confirmou que o corpo, de fato, é de Danilo. O método de papiloscopia, que é a identificação pelas impressões digitais, foi usado.

Menino Danilo, cujo corpo encontrado em Goiânia já foi confirmado, chegou a ser visto em outra região de Goiânia

Danilo de Sousa Silva desapareceu no dia 21 de julho deste ano. O menino disse à mãe que iria à casa da avó, por volta das 17h e não voltou mais. A Polícia Civil fez buscas durante todo o final de semana, mas o corpo só foi encontrado na segunda-feira.

Imagens de câmeras de segurança de um restaurante, registradas no último sábado (25/7) e divulgadas pela Polícia Civil, mostram Danilo passando pela região do Terminal do Dergo, em Goiânia.

No vídeo da Polícia Civil, que foi obtido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), um menino aparece em um restaurante por volta das 12h do sábado. Ele carrega o que parece ser uma embalagem e conversa com funcionários do estabelecimento. Os trabalhadores disseram à polícia que ele disse que tinha 6 anos e que se chamava Danilo.

O IML informou que fará declarações sobre o caso na tarde desta terça-feira (28/7). Aguarde novas informações.