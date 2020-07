PM descobre acampamento onde ocorria desmatamento ilegal, em Mundo Novo, Goiás

O Grupo Tático Ambiental (GTA), vinculado à Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), localizou, após denúncia-anônima, acampamento onde grupo de pessoas praticava desmatamento ilegal em área de reserva do assentamento Santa Marta, em Mundo Novo, Goiás.

De acordo com informações da polícia, a denúncia também apontava que os transgressores, no acampamento, priorizavam a derrubada de madeiras consideradas nobres, como Aroeira, Jatobá, Peroba Rosa.

Após fazer uma primeira revista ao acampamento foram localizados:

36 aroeiras (Astronium urundeuva);

3 Jatobás-de-mata (Hymenaea courbaril);

2 Ipês (Tabebuia sp.) e

1 Baru (Dipteryx alata)

Outras viaturas localizaram propriedade próxima ao acampamento principal e encontraram dois homens que confessaram a prática de desmatamento ilegal e o comércio da madeira derrubada.

Os homens ainda revelaram onde escondiam, dentro da acampamento, no meio do mato, outras 50 lascas e dois mancos de Aroeira.

Após a revista, conforme informado pela PMGO, foram encontrados:

3 redes de pesca;

8 Pindas;

1 Cartucheira de dois canos, calibre 28 (sem numeração);

3 Coronha de espingarda;

4 Canos de espingarda;

4 Canos pra trabuco;

46 Munições de calibre 22 intactas;

2 Cartucho de calibre 36 intactas;

1 Luneta pra Espingarda de cor preta;

1 Moto Honda Cg 150 preta, sem placa.

Outros itens encontrados na reserva:

1 Carretinha pra moto;

1 Motoserra;

1 Saibro (encaixe para corrente) para motosserra

1 Corrente pra motoserra.

Os responsáveis pelo acampamento foram conduzidos à delegacia de Novas Crixás.

Além do acampamento, PMGO também interditou a área onde ocorria desmatamento ilegal

Policiais militares (PMGO) do Grupo Tático Ambiental (GTA) flagraram, após denúncia, desmatamento irregular que ocorria em fazenda na Região Noroeste de Goiás, no início de julho (10/7). Durante a ação, dois homens foram autuados, além de dois tratadores e uma retroescavadeira apreendidos.

De acordo com informações do GTA, ao chegarem ao local, a equipe de fiscalização presenciou a ação da retroescavadeira e do tratadores na derrubada de árvores. Ao interromperem o desmatamento irregular, descobriram que as espécimes eram arrastadas e levadas a uma área conhecida como “cemitério”, onde eram então serradas ou queimadas.

Os policiais militares conseguiram identificar , entre as árvore derrubadas, 58 espécies, entre Perobas Rosa, Perobas Preta, Pequis, Barus, Tamborils, Mamicas de Porca, Jacarandás do Cerrado etc.