Saneago: bairros de Goiânia e Aparecida ficarão sem água nesta terça (28)

Em até 23 setores de Goiânia e outros 50 bairros de Aparecida de Goiânia poderá haver a interrupção do abastecimento de água nesta terça-feira (28) à tarde. A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) e a falta de água é consequência das obras realizadas pela empresa nesta manhã. (Veja lista de bairros afetados abaixo).

De acordo com a Saneago, as obras realizadas na manhã desta terça-feita tinham como objetivo a conclusão da primeira fase da instalação do Booster Cascalho, estação de bombeamento de água com a capacidade de bombear até 150 litro por segundo.

Segundo a companhia, o Booster Cascalho, o qual deve ficar pronto em setembro, poderá atender até 200 mil moradores da Grande Goiânia, uma vez que, com a sua potência, será capaz de levar água a bairros mais altos.

Quanto ao desabastecimento, casas que possuírem caixas d’água não serão afetadas e não ficarão sem água. Às demais, o nível do reservatório devem ser normalizados à noite. Nem todos os setores serão atingidos de forma integral pela escassez temporária de água.

Veja a lista de bairros que ficarão sem água diante das obras da Saneago, em Goiânia e Aparecida

Goiânia

Bairro Alto da Glória

Bairro Nova Suíça

Chácara do Governador

Condomínio Vila Isabel

Conjunto Anhanguera

Jardim América (parcial)

Jardim Atlântico (parcial)

Jardim Bela Vista, Jardim Goiás (parcial)

Jardim Santo Antônio

Parque Amazônia

Parque Santa Cruz

Setor Bela Vista

Setor Bueno (parcial)

Setor Marista (parcial)

Setor Pedro Ludovico

Setor Serrinha

Vila Alto da Glória

Vila Jardim Vitória (parcial)

Vila Legionárias

Vila Maria José

Vila Redenção

Vila Rosa (parcial)

Aparecida de Goiânia