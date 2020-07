Bebê de um mês é diagnosticada com covid-19, em Anápolis

A Secretaria Municipal de Anápolis confirmou, nesta terça-feira (28/7), que uma bebê de um mês foi diagnosticada com covid-19. A cidade já conta com mais de 3,5 mil casos de coronavírus.

Conforme apontado, dos 3.547 casos confirmados, 1.976 estão recuperados da doença e há 79 óbitos. Outras 1.422 pessoas encontram-se em isolamento e 70 internadas.

Além da bebê de um mês diagnosticada com covid-19, outras 104 pessoas também tiveram resultado positivo, em Anápolis

Nas últimas 24 horas foram confirmados 105 casos, entre eles o da bebê de um mês. Os novos casos são 57 pessoas do sexo feminino, com idades entre um mês e 88 anos, e 48 do sexo masculino de 12 a 61 anos. O informe epidemiológico ainda traz a morte de uma idosa, de 93 anos, que faleceu na última segunda-feira (27/7).

Os dados do boletim são elaborados e fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da Gerência Epidemiológica e podem oscilar de acordo com a disponibilidade de informações na data da publicação e se referem a casos que declararam residência em Anápolis.

Quanto ao sexo dos contaminados, a maioria são mulheres, com 1.860 casos, enquanto os homens somam 1.681 infectados. Já em óbitos a maior incidência são de homens, com 49 óbitos; mulheres somam 30.

Em relação ao número de casos confirmados, a idade média dos infectados é de 40 anos. Já quanto aos óbitos, a média de idade é de 67 anos. Confira a quantidade de casos e mortes em cada faixa etária:

0 a 5 anos: 52 casos

6 a 9 anos: 29 casos

10 a 19 anos: 35 casos

20 a 29 anos: 809 casos

30 a 39 anos: 945 casos/ 5 mortes

40 a 49 an0s: 693 casos/ 8 mortes

50 a 59 anos: 447 casos/ 13 mortes

60 a 69 anos: 246 casos/ 17 mortes

70 a 79 anos: 118 casos/ 17 mortes

Acima de 80 anos: 74 casos/ 19 mortes

Sintomas da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, em publicação nas redes sociais, alerta os moradores da cidade quanto aos sintomas da covid-19, causada pelo novo agente do coronavírus, que são: tosse seca, febre, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça e outros.