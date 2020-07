Com 6 novas mortes por covid-19, Senador Canedo soma 37 vítimas fatais

De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (28/7) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com seis novas mortes por covid-19, Senador Canedo soma 37 vítimas fatais. A contabilização das vítimas aconteceu após o resultado positivo do exame PCR.

Até o momento, Senador Canedo possui 8.330 casos notificados, 1.762 casos confirmados, 308 em isolamento domiciliar, 19 internados, 258 casos aguardando resultado, 37 óbitos confirmados e sete mortes em investigação. Os recuperados já somam 1.398.

Segundo a SMS, todos os pacientes estão sendo acompanhados pela Vigilância em Saúde e alerta que a cidade já apresenta contaminação comunitária, onde qualquer lugar, sem devidos cuidados pode ocasionar a contaminação pelo vírus.

Senador Canedo soma 37 mortes por covid-19; 70 bairros contam com infectados

Em Senador Canedo, o bairro Jardim das Oliveiras concentra a maioria dos casos, totalizando 177. Em seguida está o Jardim de Todos os Santos, com 118 casos. Veja os bairros com casos confirmados na cidade: